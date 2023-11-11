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Zonguldak’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu 8 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 11.11.2023 14:17
  • Giriş: 11.11.2023 14:17
  • Güncelleme: 11.11.2023 14:18
Kaynak: İHA
Zonguldak’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu 8 gözaltı

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Kozlu, 2 Merkez, 1 Kilimli, 1 Kdz. Ereğli ilçesi olmak üzere toplam 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 2 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı ele geçirildi. 

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla hakkında işlem yapılan 8 şüpheli şahıstan 7’si ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Şüphelilerden biri sevk edildiği Adli Makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. 

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