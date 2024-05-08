Zonguldak’ta kaçak maden ocaklarında 10 yılda 44 madenci öldü

Resmi verilere göre, kaçak maden ocaklarında meydana gelen göçük, metan gazı zehirlenmesi, kömür tozu parlaması veya sıkışma gibi olaylar nedeniyle son 10 yılda 44 madenci hayatını kaybetti. Son 3 ayda yapılan operasyonlarda 157 kaçak kömür ocağı kapatıldı ya da patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Zonguldak'ta resmi kayıtlara göre son 10 yılda, ruhsatsız işletilen, gerekli güvenlik tedbirlerinden yoksun kaçak maden ocaklarında 44 madenci çeşitli iş kazalarında hayatını kaybetti.

Türkiye'nin önemli taşkömürü havzası Zonguldak'ta halen Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı maden ocaklarının yanı sıra özel firmalara ait ocaklarda da üretim yapılıyor.

TTK'ya ait maden ocaklarında mart ayı sonu verilerine göre, bin 197 yer üstü, 6 bin 491 yer altı işçisi olmak üzere toplam 7 bin 688 madenci görev yapıyor. Özel işletilen maden ocaklarında ise 2 bine yakın işçi çalışıyor.

157 KAÇAK OCAK MÜHÜRLENDİ YA DA İMHA EDİLDİ

Kaçak ocaklarda, göçük, metan gazı zehirlenmesi, kömür tozu parlaması veya sıkışma gibi olaylarda son 10 yılda 44 madenci hayatını kaybetti.

Ocak ile mayıs ayları arasında 366 kömür ocağı denetlendi. Denetlemeler esnasında 157 kaçak maden ocağı tespit edildi. Kaçak ocaklara yönelik yapılan operasyonlarda ise 57 ton 200 kilo kaçak üretilmiş kömür, 905 metre ray, 17 vagon, 13 vinç ele geçirildi. TTK ekipleri ise mühürlenen kaçak ocakları patlayıcı madde kullanarak imha etti veya mühürleyerek kapattı.

Sahibi tespit edilebilen ocaklar için TTK ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri idari işlem yaptı, adli süreç de başlatıldı.