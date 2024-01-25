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Zonguldak’ta kar yağışı bekleniyor

Ajans Haberleri
  • 25.01.2024 13:00
  • Giriş: 25.01.2024 13:00
  • Güncelleme: 25.01.2024 13:00
Kaynak: İHA
Zonguldak’ta kar yağışı bekleniyor

Zonguldak Valiliği, kuvvetli kar uyarısında bulundu.

Zonguldak Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Batı Karadeniz’de kuvvetli kar yağışları beklendiği tahminine ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: 

“Son değerlendirmelere göre; 25.01.2024 Perşembe günü akşam saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Cuma günü etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının; hafta sonu da aralıklara etkili olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” 

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