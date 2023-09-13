Zonguldak’ta maden ocağında göçük: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK'ye ait Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ekibi sevk edilirken göçük altında kaldığı belirtilen işçileri arama çalışmaları sürüyor. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Vardiyada 280 işçimiz var. Sadece 4 işçimiz etkilendi. 4 kişiden 1’ine ulaşıldı. İletişim sağlandı kendileriyle" dedi.

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında saat 15.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: 4 İŞÇİMİZ ETKİLENDİ

Konuya ilişkin TRT Haber canlı yayınına bağlanan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Vardiyada 280 işçimiz var. Sadece 4 işçimiz etkilendi. 4 kişiden 1’ine ulaşıldı. 75 kişilik ekibimiz şu anda müdahaleye devam ediyor. İletişim sağlandı kendileriyle" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Bugün, saat 13.45 sularında, Zonguldak ilimiz Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında bir göçük meydana gelmiştir. Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine, olay bölgesine AFAD, Emniyet, Jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir.

GENEL MADEN İŞ BAŞKANI YEŞİL: NET BİR SAYI VE BİLGİ ULAŞMADI

Genel Maden İş Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada, göçük sonrası ellerine net bir sayı ve bilgi ulaşmadığını belirterek, bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çiplerin incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

Bağımsız Maden İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maden ocağında 11 işçinin göçük altında kaldığı belirtildi.

"Zonguldak Ereğli'de bulunan TTK Armutçuk müessesinde göçük meydana geldiği, göçük altında 11 maden işçisinin kaldığı iletildi. Tahlisiye çalışması yürütülüyor. Takipteyiz. Kardeşlerimizin sağ salim çıkmasını diliyoruz."

Zonguldak Ereğli'de bulunan TTK Armutçuk müessesinde göçük meydana geldiği, göçük altında 11 maden işçisinin kaldığı iletildi. Tahlisiye çalışması yürütülüyor. Takipteyiz. Kardeşlerimizin sağ salim çıkmasını diliyoruz. — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) September 13, 2023