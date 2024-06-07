Zonguldak’ta narkotik operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda 9 kişi yakalandı.

Bin 189 gram uyuşturucu madde, bin 800 mililitre sentetik sıvı ve 215 adet uyarıcı hapın ele geçirildiği operasyonda yakalanan şahıslardan 3’ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, 4-6 Haziran 2024 tarihleri arasında il genelini kapsayan bir narkotik operasyonu gerçekleştirdi. 9 şüphelinin yakalandığı operasyonda, ölümcül etkiye sahip bin 189 gram uyuşturucu madde, bin 800 mililitre sentetik sıvı ve 215 adet uyarıcı hap ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 3 şüpheli, hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan ise 6 kişi gözaltına alındı. Adli işlemlerinin ardından bir şüpheli Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına, 5 şüpheli ise Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Mahkeme tarafından A.Y., B.P. ve C.Ç. isimli 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.G., O.T. ve E.İ. isimli 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.