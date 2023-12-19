Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Zonguldak’ta okul servis araçları denetlendi

Ajans Haberleri
  • 19.12.2023 22:02
  • Giriş: 19.12.2023 22:02
  • Güncelleme: 19.12.2023 22:02
Kaynak: İHA
Zonguldak’ta okul servis araçları denetlendi

Zonguldak’ta jandarma timlerince okul servis araçları denetlendi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince; okullarda ve okul güzergâhlarında paydaş kurumlarla müşterek olarak okul servis araçları denetimleri yapıldı.

Denetim sonunda okul servis aracı şoförlerine bilgilendirmeler yapıldı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eğitim öğretim dönemi boyunca denetim faaliyetlerine devam edileceği öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 