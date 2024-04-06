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Zonguldak’ta otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 06.04.2024 16:47
  • Giriş: 06.04.2024 16:47
  • Güncelleme: 06.04.2024 16:47
Kaynak: İHA
Zonguldak’ta otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole uçtu. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak-Ankara kara yolu Çaydeğirmeni mevkiinde meydana geldi. Birol Y. (57) idaresindeki 34 HE 9293 plakalı otomobil, İstanbul istikametinden Bartın istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık şarampole uçtu. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Emine Belinay Y., Emine Y., Nisanur Y. ve Yetinay Y. yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ilçelerdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

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