Zonguldak’ta polis baskınında litrelerce kaçak alkol ele geçirildi

Zonguldak’ta polisin düzenlediği operasyonda litrelerce kaçak alkol, bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre KOM Başkanlığı koordinesinde Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından eş zamanlı Kaçak-Sahte Alkol ve Tütün Mamulleri Ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Kaçakçılık Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Çaycuma ve Alaplı ilçelerinde yaptığı tespitlerde Kaçak-Sahte Alkol ve Tütün Mamulleri ticareti yapan işyerleri tespit etti.

Operasyonda A.A., F.E., G.M. ve A.A. isimli şüpheliler KOM Ekiplerince yakalandı.

Operasyon neticesinde; 27 litre Etil Alkol, 9 bin 520 adet İçi Doldurulmuş Makaron, 11 bin 600 adet Bandrolsüz Makaron, 800 adet TAPDK Bandrolü ve 1 adet Sigara Sarma Makinesi ele geçirdi. TCK 187 Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlarından 4 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.