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Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

Ajans Haberleri
  • 27.03.2024 10:12
  • Giriş: 27.03.2024 10:12
  • Güncelleme: 27.03.2024 10:12
Kaynak: İHA
Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

Zonguldak’ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı jandarma ekiplerince imha edildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Kilimli ilçesinde 3 maden ocağı tespit edildi.

Ocaklarda; 1 adet vinç, 30 metre ray ele geçirildi. Maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Ocakların orman sınırları içerisinde olması nedeniyle ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

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