Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi
Kaynak: İHA
Zonguldak’ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı jandarma ekiplerince imha edildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Kilimli ilçesinde 3 maden ocağı tespit edildi.
Ocaklarda; 1 adet vinç, 30 metre ray ele geçirildi. Maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
Ocakların orman sınırları içerisinde olması nedeniyle ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.