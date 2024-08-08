Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi öldü
Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi’nde ruhsatsız işletilen bir maden ocağında sat 12.00'de henüz bilinmeyen nedenle göçük yaşandı. Göçük sırasında toprak altında kalan Ayhan Yılmaz isimli işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak: İHA-AA
Zonguldak’ta bulunan ruhsatsız bir maden ocağında yaşanan göçükte toprak altında kalan 1 işçi yaşamını yitirdi.
Bölüm Mahallesi Mustafa Özkaynak Sokak üzerinde T.K.’ye ait olduğu iddia edilen ruhsatsız maden ocağında saat 12.00 sıralarında göçük meydana geldi.
Ocakta çalışan 54 yaşındaki Ayhan Yılmaz isimli maden işçisi göçükte kaldı. Çevredekilerin göçük ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait tahlisiye ekipleri de maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmalarına katıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cansız beden, incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.