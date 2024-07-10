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Zonguldak’ta sahte alkolden bir kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 10.07.2024 16:22
  • Giriş: 10.07.2024 16:22
  • Güncelleme: 10.07.2024 16:23
Kaynak: İHA
Zonguldak’ta sahte alkolden bir kişi öldü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesi’nde bir kişi sahte alkol kullanmasının ardından hayatını kaybetti.

Filyos Beldesi’nde bir kişinin el yapımı sahte alkol içerek hayatını kaybettiği bildirildi. Olay, Hisarönü Mahallesi’nde Gazi Hakan Mızrak Caddesi’nde meydana geldi.

Abdullah Tömbek adlı şahsın ölümü üzerine Cumhuriyet Savcısı olayı inceledi ve otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Emniyet güçleri ise sahte içki konusunda araştırma ve operasyon başlattı.

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