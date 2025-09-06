Zonguldak’ta şiddetli yağış ulaşımı aksattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Zonguldak ve ilçelerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Zonguldak genelinde aniden bastıran sağanak, hem şehir merkezinde hem de ilçelerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken yayalar da zor anlar yaşadı. Alaplı-Akçakoca karayolu üzerinde sel sularının birikmesi nedeniyle ulaşımda bir süre aksama meydana geldi. Özellikle ilçe giriş ve çıkışlarında, Karayolları sorumluluğundaki yol kesimlerinde su birikintilerinin oluştuğu gözlendi.Güçlükle ilerleyen sürücülerin zor anları, amatör kameralara da yansıdı.

Öte yandan, Alaplı merkez de etkili olan şiddetli yağış ulaşımı olumsuz etkiledi. Şehir içinde bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, belediye ekipleri su tahliye çalışması yaptı.