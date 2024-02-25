Zonguldak’ta Şili uyruklu turiste taciz

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir erkek gezmeye gelen Şili uyruklu kadın turiste taciz etti.

Bir kafile ile Kdz. Ereğli ilçesine gelen Şili uyruklu Z.N.; Bozhane Limanı mevkisinde A.Ş. isimli erkeğin kendisini cep telefonu ile kaydederek taciz ettiğini iddia etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözyaşlarına hakim olamayan Z.N.’nin, A.Ş.’den şikayetçi olması üzerine ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. A.Ş. ise Z.N.’nın de kendisini görüntülediğini savundu.

Polis aracına bindirilerek polis merkezine götürülen A.Ş.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Z.N. de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.