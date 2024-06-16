Zonguldak’ta taksiciye saldırı: Darp edip, parasını çaldılar

Zonguldak’ta kırsal alana götürdükleri taksiciyi darp edip, 2 bin 900 lirasını gasp beden iki kişi tutuklandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki kişi, çağırdıkları taksi ile daha önce karıştıkları bir kavga nedeniyle emniyete gidip ifade verdi.

İfade işleminin ardından kendilerini bekleyen taksiye binip yola çıkan iki kişi, şoför Mehmet Oğuz’u kırsal alana götürüp darp etti. Taksiciye ödedikleri 2 bin 900 lirayı da gasbeden saldırganlar, gözaltına alınıp tutuklandı.

DHA'nın haberine göre; olay, 13 Haziran’da Ereğli ilçesi Kışla Mahallesi Osmantepe mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, Alaplı ilçesinde kavgaya karışan Muharrem Aydın ile Suat Satılmış, sabaha karşı Ereğli’den Alaplı Emniyet Müdürlüğü’ne gitmek için taksi çağırdı.

67 T 5003 plakalı taksi sürücüsü Mehmet Oğuz, 2 kişiyi alarak önce emniyete daha sonra Alaplı Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Buradan darp raporu için Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 2 kişiyi taşımaya devam eden Mehmet Oğuz, hastanenin ardından müşterileri Osmantepe mevkisinde kırsal alana götürdü.

İki şüpheli, kırsal alana götürdükleri taksiciyi darp ederek ödedikleri 2 bin 900 TL lirayı gasbetti.

Olay yerinden kaçan Mehmet Oğuz, 112’yi arayarak ihbarda bulundu.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan iki şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.