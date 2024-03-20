Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç 179 bin 424 oldu

Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 179 bin 424 oldu.

TÜİK 2024 yılı Şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Zonguldak’ta 2024 yılı Şubat ayında 1129 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Motorlu kara taşıtları sayısı 2024 Şubat ayı itibarıyla 104 bin 793’ü otomobil olmak üzere 179 bin 424 oldu.

104 bin 793’ini otomobil, 4 bin 166’sını minibüs, bin 1773’ünü otobüs, 27 bin 241’sini kamyonet, 6 bin 692’sini kamyon, 23 bin 674’ünü motosiklet, 630’unu özel amaçlı araç, 10 bin 455’ini traktör oluşturdu.