Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı



Kaza, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 67 AEG 777 plakalı araç ile E BF 1905 yabancı plakalı araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, diğer sürücüler durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası E BF 1905 plakalı araç çekici ile olay yerinden kaldırılırken, diğer araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.