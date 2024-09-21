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Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 21.09.2024 23:54
  • Giriş: 21.09.2024 23:54
  • Güncelleme: 21.09.2024 23:54
Kaynak: İHA
Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı


Kaza, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 67 AEG 777 plakalı araç ile E BF 1905 yabancı plakalı araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, diğer sürücüler durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası E BF 1905 plakalı araç çekici ile olay yerinden kaldırılırken, diğer araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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