Zonguldak’ta tüm plajlarda denize girmek geçici olarak yasaklandı

Zonguldak Belediyesi, kent genelindeki tüm plajlarda denize girmeyi geçici süreyle yasakladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkili olan dalgalı deniz koşullarının vatandaşların can güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi. Belediye, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla tüm plajlarda denize girmenin ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını bildirdi. Açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgemizde etkili olan dalgalı deniz koşulları nedeniyle, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla tüm plajlarımızda denize girmek geçici olarak yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlara çağrıda da bulunulan duyuruda, "Tüm vatandaşlarımızdan, plajlarda çekilen kırmızı bayraklara ve cankurtaran görevlilerimizin uyarılarına dikkat etmeleri önemle rica olunur" denildi.