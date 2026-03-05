Zonguldak’ta üç müessese için karar günü: Kamunun madenleri için karar bekleniyor



Emek Servisi

Ülkenin tek taşkömürü havzası Zonguldak'ta, kamuya ait Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) işletmesinde faaliyet gösteren maden ocaklarının akıbeti bugün görülecek duruşmayla belirlenecek. Bölgede bulunan 4 maden müessesesi, 16 Ocak'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin, üretimin sürdürülemeyeceği kararı ile kapatılmış; burada çalışan madenciler yerüstünde farklı pozisyonlarda görevlendirilmiş ya da yıllık izinlerini kullanmaya zorlanmıştı.

Kentte bulunan Armutçuk müessesesi için mahkeme nihai kararını vererek "Üretime devam edilebilir" dese de Kozlu, Karadon ve Üzülmez için mücadele sürüyor. Çalışma Bakanlığı'nın Armutçuk için 3'üncü bilirkişi raporu talebi reddedilirken İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nden akademisyenlerin oluşturduğu heyet, diğer 3 müessese için raporunu sunacak. Bugün Zonguldak'ta görülecek duruşmada ocaklar için nihai kararın çıkması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Zonguldak'taki 4 taşkömürü müessesesi için iş durdurma raporu hazırlamış, Zonguldak Valiliği ocaklarda iş durdurulması kararını uygulamaya koymuştu. TKK, kararın kaldırılması ve üretimin devam etmesi için Çalışma Bakanlığı'na dava açmıştı.

SOMA TERMİK’İN BİR TARAFINDA EYLEM BİR TARAFINDA ÖZELLEŞTİRME VAR

Manisa’nın Soma ilçesindeki Soma B Termik Santralı’nda üretimin kademeli olarak azaltılmasına ve işçilerin ücretsiz izne çıkarılmasına karşı eylemler sürerken Hazine Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Soma A Termik Santralı’nın özelleştirilmesi için ihale sürecini başlattı. Soma’da 2015 yılında özelleştirilen ve bünyesinde Torku markasını da barındıran Konya Şeker tarafından işletilen Soma B Termik Santralı’nda 17 Şubat’ta altı üniteden dördünde faaliyetler durdurulmuş, çok sayıda işçi ücretsiz izne çıkarılmıştı.

Hazine Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ise bu süreçte Cumhurbaşkanı Kararı ile 9 Ekim 2024’te özelleştirme kapsamına alınan Soma A Termik Santralı’nın da özelleştirme ihalesine çıkarıldığını duyurdu. Taşınmazlar ve üzerindeki tesisler ile santral, satış yöntemiyle özelleştirilecek. Soma’da çıkarılan linyit kömürü ile çalışacak şekilde tasarlanan santral, 2010 yılından bu yana üretim yapmıyor ve Elektrik Üretim AŞ bünyesinde eğitim ünitesi olarak kullanılıyor. Öte yandan santralın elektrik üretim lisansı ise 13 Mart 2052 tarihine kadar geçerli bulunuyor. Soma A Termik Santralı, 9 Ekim 2024’te 9031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştı.