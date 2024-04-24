Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Zonguldak’ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.



Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik operasyonu kapsamında M.S. ve O.T. isimli iki şüpheli yakalandı. Operasyonda ölümcül etkiye sahip 225 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 8 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S. ve O.T. isimli şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen M.S. ve O.T. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.