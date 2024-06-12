Zonguldak’ta yağışlı ve nemli günler bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, Zonguldak önümüzdeki günlerde yağışlı ve nemli bir hava ile karşılaşacak.

Bugün az bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıklar 23 derece ile 30 derece arasında ve nem oranı yüzde 51 ile yüzde 82 arasında değişecek.

13 Haziran günü de az bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıklar 23 derece ile 30 derece arasında ve nem oranı yüzde 58 ile yüzde 85 arasında olacak. 14 Haziran günü parçalı bulutlu hava beklenirken sıcaklıklar 24 derece ile 33 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı ise yüzde 10 ila 20 arasında düşerek yüzde 40 ila yüzde 65 arasında seyretmesi bekleniyor.

15 ve 16 Haziran tarihlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu günlerde sıcaklıklar sırasıyla 21 derece ile 24 derece, 19 derece ile 25 derece arasında, nem oranları ise artışa geçerek yüzde 70 ila yüzde 96 ve yüzde 70 ila yüzde 92 arasında değişecek.