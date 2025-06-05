Zonguldak’ta yolcu minibüsünün freni patladı: 13 yaralı
Zonguldak'ın Merkez ilçe Çınartepe Mahallesi'nde seyir halinde olan yolcu minibüsü, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle 13 yolcu çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.
Kaynak: iHA
Zonguldak’ta freni patladığı iddia edilen yolcu minibüsünün duvara çarpması sonucu 13 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Merkez ilçe Çınartepe Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. U.E. (61) idaresindeki yolcu minibüsü, iddiaya göre freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 13 yolcu çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri trafik güvenliğini sağlarken, kazaya karışan yolcu minibüsü çekici yardımıyla kaza yerinden çekildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.