Zonguldak’ta yolcu otobüsü tünele çarptı: 3 yaralı

Ankara-Zonguldak karayolu Gökgöl Tüneli mevkisinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün tünele çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Zonguldak’a seyreden E.G. (36) idaresindeki yolcu otobüsü, Gökgöl Tüneli çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünelin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüsün arka kısmında bulunan üç cam patladı.

Kazanın ardından otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Olay yerine ihbar üzerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 yolcuya ilk müdahale otobüs içerisinde yapıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yolculardan birinin ayağının kırıldığı, diğer iki yolcunun ise cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandığı ve tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Ankara- Zonguldak kara yolunda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Otobüsün çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Yolcular ise başka bir otobüse nakledilerek seyahatlerine devam etti.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.