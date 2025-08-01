Zonguldak’taki maden işçilerinin grevi iptal edildi: TÜRK-İŞ'in sözleşmeyi imzalaması bekleniyor

Zonguldak’ta uygulama tarihi 2 Ağustos (yarın) olan maden işçilerinin grevi iptal edildi.

Genel Maden-iş sendikası ile Türk Ağır Sanayii & Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında yapılan protokol ile sosyal haklara ilişkin süreç özel hakem ile devam edecek.

Dün akşamki görüşmenin ardından ortaya çıkan yeni kamu çerçeve protokolünü görüşmek üzere Türk-İş yarın saat 10.00’da başkanlar kurulunu toplayacak.

TÜRK-İŞ'in, sendikaların itirazına rağmen sözleşmeyi imzalanması bekleniyor.

DİSK'TEN TEPKİ

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Özkan Atar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye işçi sınıfının sömürüyü sınırlandırabilmesinin ve insanca yaşayabilmesinin önündeki en büyük engel; sermaye-siyasi iktidar-devlet güdümündeki işbirlikçi ve teslimiyetçi sendikal yapılardır" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ, BİRÇOK İŞ YERİNDE GREV KARARI ALMIŞTI

600 bin kamu işçisinin 2025 ve 2026 yılına ait Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde sonuç alamamasının ardından TÜRK-İŞ, birçok iş yerinde grev kararı almıştı.

Grevler Eti Maden’de 1 Ağustos Cuma (bugün), Zonguldak madenlerinde ise 2 Ağustos Cumartesi (yarın) başlayacaktı.

Ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından hükümetle ücret zammı uyuşmazlığı gerekçesiyle alınan grev kararını 'milli güvenlik' gerekçesiyle 60 gün ertelemişti.

Böylece Eti Maden işçilerinin bugün başlaması gereken grevi, cumhurbaşkanı kararnamesiyle yasaklandı.