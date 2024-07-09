Zor kısım asıl şimdi başlıyor

Nicolas BOURCIER - Le Monde Türkiye temsilcisi

Bu sonuçların sol için şaşırtıcı derecede iyi olduğunu söylemek mümkün. Aşırı sağcı Ulusal Birlik, (RN) kampanyası boyunca söylemini normalleştirmeye ve belki de merkezîleştirmeye çalıştı. Irkçılıkla, kadın düşmanlığıyla tanınan en az 80 adayı bulunan partinin oluşturduğu riski gören sol seçmenler, sandığa gitti. Çoğunluk hala bu parti ve politikalarından ciddi şekilde çekiniyor. RN’nin aldığı 10 milyondan fazla oyun Fransa gibi bir ülke için aşırı yüksek olmasına rağmen sol ve hükümetteki Macron’un partisi Ensemble’ın yaptığı ittifak sayesinde ancak parlamentoda üçüncü parti olabildi.

Ancak birçok seçim bölgesinde makasın çok az olması, aslında ciddi bir tehlikenin hala devam ettiğini bize anlatıyor. Birçok bölgede RN oyların neredeyse yarısını almasına rağmen ittifak karşısında sandalyeler kaybetti. Gelecek yıllarda yapılacak seçimlerde zaten yükselmekte olan aşırı sağın seçimleri kazanması mümkün.

Esas zor kısım bundan sonra başlıyor. Sol birlik olarak kalacak mı? Başbakana nasıl karar verecek ve Macron bu başbakana onay verecek mi? Bu soruları hala yerinde duruyor. Bu durum Fransa için yepyeni bir dönem anlamına geliyor.

GÜÇ MECLİS’TE TOPLANDI

Fransa’da da Türkiye’deki gibi başkanın güçlü olduğu bir sistem var. Ancak şu an başkan güçsüz kaldı ve güç parlamentoda toplandı. Buna rağmen şu anda parlamentoda da bir çoğunluk mevcut değil ve bu durum bir krize işaret edebilir. Önümüzdeki haftalarda parlamentoda göreceklerimiz bize Fransa’nın bu krizden akıl yoluyla çıkıp çıkamayacağını gösterecek.

Bu durumdan çıkış ise, ayrışmayı ve bu tarz krizleri engelleyecek şekilde yeni bir sistem ile fikir özgürlüğünün sağlandığı güçlü bir parlamento. Mevcut sistemle son aylarda sadece ağır ayrışmalar gördük.

SOL BİRLİK OLMALI

Anayasa, önümüzdeki bir yıl içinde tekrar seçim olmasını yasaklıyor ancak bundan hemen sonra seçim olabilir. Eğer sol masaya bir şey getirmezse zaten yükselişte olan aşırı sağın bir sonraki seçimlerde galip çıkması oldukça olası. Seçmenlerin özellikle genç kesiminin ağırlıklı olarak sola oy verdiğini görüyoruz. Bu Fransa’nın geleceği için birçok şey vadetmek ile birlikte yakın tarihte yapılacak ve aşırı sağ tehlikesini içeren seçimlere bir önlem alınması gerektiği gerçeğini değiştirmiyor.