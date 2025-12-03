"Zorbalanan" öğretmen kürsüden düştü: Hastanede gözetim altında

Ankara’da Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde çekilen ve öğrencilerin ders sırasında öğretmenlerine alaycı ve saygısız davranışlarda bulunduğu görülen video tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, öğrencilerin ders sırasında öğretmenlerine alaycı davranışlarda bulunduğu görüldü. Görüntülerin, 15 gün önce çekildiği bildirildi. Sınıf içinde dersin kasıtlı olarak sabote edildiği anlar büyük tepki çekerken olay eğitimde öğretmeni değersizleştirilmesine ve eğitim politikalarına dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Öğrencilerin saygısız tavırlarına maruz kalan öğretmenin, 2 Aralık günü ders sırasında kürsüden düştüğü belirtildi. Kafasını çarpan öğretmenin, hastanede gözetim altında tutulduğu aktarıldığı ifade edildi.

Yaşananlara tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Öğrencilerin öğretmenlerini sözlü ve fiziksel zorbalığa maruz bırakması, bunun bir oyunmuş gibi görülmesi ve sınıfın genelinin olaya tepki göstermemesi toplumsal olarak ne kadar tehlikeli bir eşiğin aşıldığını göstermektedir. Bu tablo, münferit bir davranış değildir. Bu, AKP iktidarının yıllardır öğretmeni yok sayan, itibarsızlaştıran ve güvencesizleştiren politikalarının doğal bir sonucudur.”