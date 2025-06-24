Zorbalar dünyayı ateşe sürüklüyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Tel Aviv’in saldırısıyla başlayan İsrail-İran savaşında karşılıklı bombardımanlar devam ederken Binyamin Netanyahu yönetimi durmuyor. ABD’nin önceki gün İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurmasının ardından savaşta yeni aşamaya geçilirken İsrail ordusu dün Fordo Nükleer Tesisi’ne "erişim yollarını” da vurdu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran’da balistik füze ve nükleer program tehditlerini ortadan kaldırma hedeflerine ulaşmaya çok yakın olduklarını ileri sürdü.

İsrail medyasına konuşan ismi açıklanmayan yetkililer, İsrail ordusunun "Devrim Muhafızları Ordusu İç Güvenlik karargahı başta olmak üzere Devrim Muhafızlarının sivil milis gücü Besic karargahı, Evin Hapishanesi ve İsrail’in yıkılışına ilişkin ‘geri sayım yapan’ saatin bulunduğu Filistin Meydanı’nı vurmasının "mesaj" niteliğinde olduğunu savundu.

İsrail, akşam saatlerinde ise Tahran’daki "silah üretim bölgelerinden uzak durun" uyarısında bulundu.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ

ABD ve İsrail bir taraftan da saldırılarla rejim değişikliği hevesinde. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın diyaloğa açık olduğunu ancak Tahran yönetiminin bu yolu seçmediği takdirde İran halkının "rejimin gücünü elinden alabileceğini" söyledi. Sözcü Karoline Leavitt, hava saldırılarıyla ilgili de "İran’ın nükleer tesislerinin tamamen yok edildiğinden eminiz" dedi.

ABD’nin Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Leavitt, "İran rejimi, böyle bir karar alırsa aptalca bir hata yapmış olur" diye konuştu. ABD Başkanı Trump da, İran yönetiminin ülkenin gelişmesine engel olduğunu savunarak, "İran’da bir rejim değişikliği" fikrine sıcak baktığı mesajını vermişti.

FRANSA’DAN ŞERH

İsrail’e tam destek veren Fransa’nın Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran’da güç kullanarak ve bombalarla rejim değişikliği sağlamanın aldatıcı ve tehlikeli olacağını bildirdi. Ortadoğu’da çatışmanın büyüme riskinden endişe duyduklarını, saldırılara son verilmesi çağrısında bulunduklarını aktaran Fransız Bakan, "Hiçbir sorunun kalıcı çözümü askeri yolla sağlanamaz. Tek çözüm müzakeredir" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Müttefikler, uzun zamandır İran’ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği konusunda hemfikir" dedi.

Almanya’nın sağcı Başbakanı Friedrich Merz ise, ABD ve İsrail tarafından İran’a gerçekleştirilen saldırıları eleştirmek için bir sebep görmediğini ifade etti.