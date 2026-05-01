Zorbalar kalmaz gider!

Fabrikalardan şantiyelere, tarlalardan ofislere kadar hayatı her gün yeniden ilmek ilmek dokuyanlar sömürüye, yoksulluğa ve baskıya karşı dünyanın her bir köşesinde bugün tek ses, tek yürek olacak. 1886’da Chicago’da yankılanan “8 saat iş, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse” talebi bugün Türkiye ve dünyanın her meydanında "İnsanca bir yaşam" talebiyle birleşecek. Türkiye’de her geçen gün iktidar tarafından korunup kollanan sermaye düzenine karşı emeğin en net hesaplaşma günü olan bu günde meydanları dolduracak. Kapitalizme, sermayeye, savaşa, sömürüye karşı ülkenin dört bir yanında bir araya gelen işçilerin ise talepleri ortak: ''İnsanca yaşam.''

İktidarın halkı açlığa mahkûm eden, sermayeyi ise ihya eden politikalarına karşı sokaklar bugün emeğin haklı taleplerini haykıracak. Konfederasyonlar, sendikalar, meslek odaları, dernekler ve siyasi partiler, emekliler, işçiler, emekçiler, işsizler, her işkolundan emeğiyle geçinen yurttaşlar, 1 Mayıs'ı hem coşku hem de isyan sesleri ile karşılıyor.

∗∗∗

DÖRT BİR YANDA SOKAKLAR İŞÇİLERİN

• İstanbul: İşçi ve emekçilerin kutlama adresi Kadıköy. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla Kadıköy’de geniş katılımlı miting yapılacak. Kimi gruplar ise Taksim'e çıkmaya çalışacak.

• Ankara: Kutlamaların adresi Tandoğan Meydanı. Emek ve meslek örgütlerinin çağrısıyla 11.00’de AKM önünde bir araya gelecek olan kitle Tandoğan Meydanı’na yürüyecek.

• İzmir: DİSK, Türk-İş, KESK, TMMOB, Baro ve Tabip Odası’nın yer aldığı tertip komitesi 11.30’da Gündoğdu Meydanı’na yürüyecek. Mitingde Selda Bağcan sahne alacak.

• Bursa: DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağırısıyla 13.00’te Osmangazi Meydanı’nda bir araya gelecek olan emekçiler, Darmstadt Caddesi’ne yürüyecek.

• Kayseri: Türk-İş, DİSK ve KESK öncülüğünde iki ayrı noktada alanlara çıkılacak. DİSK ve KESK ile Emek ve Demokrasi Güçleri 13.00’te buluşacak Mimarsinan Parkı’nda 14.00’te miting yapılacak.

• Zonguldak: Emekçiler, Madenci Anıtı’na 13.30’da düzenlenecek yürüyüşün ardından burada yapılacak miting ile 1 Mayıs’ı kutlayacak. •Adana: DİSK, KESK, Kamu-İş, Tabip Odası ve TMMOB’un çağrısıyla Cevat Yurdakul Caddesi’nde toplanacak olan kitle Uğur Mumcu Meydanı’na yürüyecek.

• Mersin: Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenlenecek.

• Van: 1 Mayıs’ın adresi olan Kent Meydanı’na düzenlenecek yürüyüş 12.00’de Günpaş Market önünden başlayacak.

• Diyarbakır: Çevre kentlerden de katılımın olacağı bölgesel mitingin adresi İstasyon Meydanı olacak.

1 Mayıs, 1886 yılında ABD'deki Chicagolu işçilerin 8 saatlik mesai mücadelesiyle tarihe geçti. Baskılara karşı geri atmayan işçilerin bu direnişi 1889'dan bu yana emeğin simgesi.

∗∗∗

REJİMİN BİTMEYEN TAKSİM KORKUSU

Her yıl Taksim Meydanı’nı ablukaya alan iktidar bu yıl da geleneğini bozmadı. İstanbul Valiliği 1 Mayıs kutlamalarının Kadıköy ve Kartal’da yapılacağına belirterek tüm kentte “izinli miting ve kutlamalar dışında gösteri, yürüyüş, protesto ya da organizasyona izin verilmeyeceğini” açıkladı. Taksim'in de içinde yer aldığı Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde eylem ve etkinlikler yasaklandı.

∗∗∗

SOL PARTİ 91 YERDE MEYDANLARDA OLACAK

SOL Parti, 1 Mayıs için 91 noktada meydanlarda olacak. Partiden yapılan açıklamada Adana’dan Artvin’e, Zonguldak’tan Dersim’e dek ülkenin pek çok noktasında alanlarda olunacağı belirtilirken Fransa, Almanya dahil 6 ülkede meydanlara çıkılacağı belirtildi. Açıklamada, “Halkın birleşik muhalefet meydanlarını her yerde, hep birlikte kuralım! Birleşe birleşe kazanacağız” denildi.

∗∗∗

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE ETMEYİN

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 1 Mayıs etkinliklerini takip edecek gazetecilerin çalışma ve can güvenliklerinin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulundu. TGC açıklamasında, "Basın özgürlüğünün etkin biçimde kullanılabilmesi ancak gazetecilerin herhangi bir baskı, engelleme, fiziksel müdahale ya da özgürlüklerinden yoksun bırakılma riskiyle karşılaşmadan görev yapabilmelerine bağlıdır" denildi. Açıklamada, müdahalelerin toplumun haber alma hakkını zedelediği aktarıldı.

∗∗∗

EMEK İÇİN BİRLEŞELİM!

TMMOB'dan DİSK'e, KESK'ten TTB'ye dek çok sayıda emek ve meslek örgütü 1 Mayıs İşçi Bayramı için çağrı yaptı. Yapılan açıklamalarda emperyalist savaşlara, sömürüye, kapitalizme ve sermayeye karşı emeğin yanında olma çağrısında bulunuldu. Sendikalardan ve meslek örgütlerinden yapılan açıklamalarda, 1 Mayıs’ın emek, birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğu vurgulanarak “Haklarımızı gasp edenlere, güvencesizliğe ve yoksulluğa karşı 1 Mayıs’ta meydanları dolduruyoruz. Alın terimizin değersizleştirilmesine, insanca yaşam hakkımızın yok sayılmasına sessiz kalmıyoruz” denildi. Açıklamalarda, iş cinayetlerine, emek sömürüsüne, kaybedilen sendikal haklara karşı emeğin örgütlü gücünün büyütüldüğü vurgulandı. Açıklamalarda, “Savaşsız, sınıfsız, sömürüsüz bir dünya için 1 Mayıs’ta alanlardayız” ifadeleri kullanıldı.