Zorbalığa uğradığını iddia etti: Lisede arkadaşını bıçakla yaralayan öğrenci tutuklandı

İstanbul Üsküdar'da bir lisenin tuvaletinde arkadaşını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan öğrenci tutuklandı.

Lisede kendisine zorbalık yapıldığını iddia eden kız öğrenci E.B, iddiaya göre okulun çay ocağından aldığı bıçakla tuvalette kız arkadaşı E.Ç'yi yaraladı.

Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, suça sürüklenen çocuk E.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.B. Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

ZORBALIK GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Savcılıkça ifadesi alınan E.B. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlikteki sorgusunda, zorbalık gördüğünü ve eylemin anlık geliştiğini savunan E.B, şöyle devam etti.

"Bıçağı kimse görmeden okuldaki çay ocağından aldım. Planlı değildi. E.Ç. bana yalan söyledi. Arkamdan ne söylediğini sordum. 'Senin hakkında konuşmuyorum.' dedi. Ancak yalan söylüyordu. Ne zaman hakkımda konuşsalar gülüşüyorlardı. Bıçağı alırken bir düşüncem yoktu. E.Ç'yi konuşmak için tuvalete çağırmıştım. Amacım bu değildi, bir anda gerçekleşti. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim."

Hakim, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.