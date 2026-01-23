Zorbalığın zamanı, bayrağı, ülkesi yok

Deniz Burak BAYRAK

Baba Sahne prodüksiyonu olan ‘Nokta’, güldürürken rahatsız eden, keyifli bir akşam vaadiyle başlayan ama seyircisini geçmişten bugüne uzanan sert bir yüzleşmenin ortasında bırakan bir oyun. Özge Arslan’ın yazdığı, yönettiği ve sahnede hayat verdiği tek kişilik oyun, kahkahayla başlayan anları kadınlık tarihinin acı gerçekleriyle çarpıştırıyor.

Oyunun merkezinde, Karadenizli bilge bir kadın olan Nokta Ana var. Ama sahnede yalnızca tek bir karakter yok; yedi kadın, yedi farklı zaman, yedi farklı coğrafya aynı bedende hayat buluyor. Ve hepsi ‘sessiz kalanların hafızası’ndan konuşuyor.

Nokta, kadınların tarih boyunca maruz kaldığı sistemli baskıyı görünür kılıyor. Oyunun bu yönünü Özge Arslan’a sorunca, o da kadınlara sessizliğin nasıl öğretildiğini çarpıcı bir tarihsel örnekle anlatıyor: “Evet bunu yüzyıllar boyunca yapmaya gayret etmişler. Sadece bu topraklarla da sınırlı kalmamış bu sistemli kötülük. Çoğu zamanda maalesef başarılı olmuşlar. 18’inci yüzyılda çok konuşan kadına, kocası ile kavga eden kadına, dedikodu eden kadına, isyankâr dil kullanan kadına dedikodu gemleri (ağızda çivili kilit) takılırmış. Pazar yerine çıkartılır, ‘Çok konuşan böyle olur’ diye utandırılır, kadınları bunun üzerinden korku ile aslında itaate zorlarlarmış. Yani demem o ki zorbalığın vakti, bayrağı, ülkesi, mahalli yok.” Sahnedeki mizah, tam da bu sert gerçeklerin ağırlığını taşınabilir kılıyor. Seyirci gülerken, bir yandan da değişenin sadece yöntemler olduğunu fark ediyor.

“KONUŞAN KADIN TEHLİKELİ”

Oyunda farklı dönemlerden kadın hikâyeleri anlatılıyor. Zaman ve mekân değişse de baskının özü değişmiyor. Arslan, bugüne dair tabloyu şöyle çiziyor: “Şimdi ise çok modern gemler var. Konuşan kadın tehlikeli. Akıllı kadın ise çokbilmiş. Bilgi ve akıl ile var olmayı becerebilen her kadın maalesef metalaştırılamadı. Tam da bu yüzden sistemli zorbalığın rengi, yüzü, şekli, biçimi değişti ama varlık iç güdüsü değişmedi.”

Nokta, yalnızca geçmişe ait bir hikâye anlatmıyor; bugünün ‘modern’ baskı biçimlerini de sahneye taşıyor. Teknoloji, toplumsal yargılar ve görünmez sınırların hepsi aynı çizginin devamı olarak karşımıza çıkıyor.

Oyunun anlatıcısı Nokta Ana’nın seçimi ise planlı bir kurgu kadar sezgisel bir süreçten doğmuş “Oyunu kalabalık metin olarak yazdıktan sonra metni tek kişilik hâle getirdim sonra revize etme sürecine girdim. O süreçte bir sürü ülkenin, kültürün kadını var. Bir de ‘Karadenizli olsa ne güzel olur, renk katar’ diye bir fikirle Nokta Ana konuşuldu toplantılarda. Ama hikâyesini yazmak yerine benim de kontrol edemediğim bir şekilde anlatıcıya dönüştü ve anlatıcı karakter Nokta aslında böyle çıktı. Nokta kendi tesadüfünü yarattı, mani olamadım.” Bu anlatıcı, oyunun hem vicdanı hem de hafızası olarak sahnede duruyor.

Özge Arslan daha önce Federico Garcia Lorca’nın Bernarda uyarlamasıyla çok ilgi görmüştü. Onunla kurulan bağ, Nokta’da da devam ediyor. Kadın baskısının biçim değiştirip özünü koruduğu fikrine Arslan şu sözlerle yaklaşıyor: “Baskı ve zorbalık her zaman her yerde farklı bedenlerle karşımıza çıkabiliyor. Cinsiyet, dil, din, ırk ayırt etmeksizin dünyanın her yerinde, her zaman hüküm sürmüş bir zorbalık var. Doğal olarak bu bitmediği müddetçe de anlattıklarımız da maalesef ki bitmiyor. Zorbalığın özü kurusun; artık başka şeyler konuşalım umarım.”

SAHNEDEKİ TANIKLIK HÂLİ

Tek kişilik oyunda yedi kadını canlandırmak, Arslan’a göre yalnızca oyunculuk değil; çok katmanlı bir yüzleşme: “Hem tanığım, hem sanığım, hem mağdurum, hem mağdur edenim. Oyunda tüm bu hâller iç içe. Öyle olunca izleyen de, ben de, beraberce bir hâlden başka hâle seyir yolculuğuna çıkıyoruz. Seyrettiklerimiz sadece kadın değil. Masum hayvanlar, kuruyan dereler, kirlettiğimiz havamız, yok olmuş masumiyetimiz, tüm çirkin hesaplarımız ve daha neler neler.” Bu sözler, Nokta’nın insanlık hâllerine dair geniş bir tanıklık sunduğunu da gösteriyor.

Oyunu, 23-24 Ocak’ta Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda izleyebilirsiniz. Müzik tasarımı ve besteleri de Özge Arslan’a ait olan oyunun dramaturjisini Caner Güler, koreografisini Ferhat Güneş, dekor ve ışık tasarımını Kerem Çetinel, kostüm tasarımını Özgür Masur üstleniyor.