Zorbalık, kibir ve küfre yer yok

Spor Servisi

Voleybol Sultanlar Ligi’nin 3’üncü haftasında Beşiktaş ile Bahçelievler Belediyespor arasındaki maçta yaşanan saldırılar müsabakaya damga vurdu. Beşiktaş’ın evinde 3-1’lik setlerle kaybettiği maçın ikinci setinin sonlarına doğru protokol tribününde yaşananlardan dolayı maç uzun bir süre oynanamadı.

Olaylar sırasında, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın korumaları, Beşiktaşlı yetkililerle yumruklaştı. Olayların, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın, Beşiktaş yöneticisi Ekrem Koçoğlu’na hakaret etmesiyle başladığı öğrenildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın korumaları, içlerinde kadınlar ve çocuklar olduğu halde Beşiktaşlı taraftarlara saldırdı.

NİYE KAPIDA KARŞILANMADIM

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulüp yaşanan olaylara tepki gösterirken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Spor salonlarında zorbalık, kibir ve küfre yer yok! Salona girer girmez protokol tribününde büyük bir kibirle kendisinin neden kapıda karşılanmadığını sorgulayan, ardından tahrik edici ve tehditkar tavırlarıyla yöneticilerimize gösterdiği kaba davranışlarla ortamı geren, küfür eden, korumalarının müdahalesi neticesinde yöneticilerimizin yaralanmasına neden olan Bahçelievler Belediye Başkanı ve korumalarını kınıyoruz.’’

Açıklamada şu görüşler yer aldı: “Kadın ve çocukların izleyici olarak bulunduğu bir ortamda bu hoyrat davranışlarıyla spor etik ve ahlakından uzaklaşmışlardır. Yaşattıkları kaos nedeniyle maçın yaklaşık 40 dakika duraklamasına neden olmuşlardır. Hiçbir şekilde spor sahalarında küfür, zorbalık ve hakarete yer yoktur.

Yaşanan saldırıyla ilgili Türkiye Voleybol Federasyonu’na gerekli şikâyeti yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.’’

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BİZLER BIKTIK ARTIK SİZİN ADINIZA UTANMAKTAN!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medyadan yaptığı açıklama ile saldırıyı kınadı. Çelik paylaşımında şu görüşlerine yer verdi: “Biz sizin adınıza utanmaktan bıktık! Daha önce muhtar tehdit eden, vatandaşa hakaret eden Bahçelievler Belediye Başkanı hiddetini ve şiddetini, bu sefer sahaya yansıtıyor. Görüntüler akıl alır gibi değil! Edebinizle maç izlemeyi bilmiyorsanız gitmeyeceksiniz, kimse sizin kulunuz değil, özel ilgi beklemeyeceksiniz! Büyük bir özen ve disiplinle maça hazırlanan sporcularımızın moralini bozup, taraftarın canını sıkmayacaksınız! Ne tribünde annesini izlemeye gelen o yavrunun ne de spora gönül vermiş yüzlerce kişinin yüreğinde endişe yaratmaya hakkınız yok! Yeter artık, sağlıktan eğitime, adaletten spora her yeri kirlettiniz. Halkın iradesini ve hakkını mülkünüz gördüğünüz bu düzene son vereceğiz.