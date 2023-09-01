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Zorbay Küçük, 9. kez Sivasspor’un maçını yönetecek

Ajans Haberleri
  • 01.09.2023 16:40
  • Giriş: 01.09.2023 16:40
  • Güncelleme: 01.09.2023 16:41
Kaynak: İHA
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Zorbay Küçük, 9. kez Sivasspor’un maçını yönetecek

Beşiktaş-EY Sivasspor maçının hakemi Zorbay Küçük, kırmızı-beyazlı takımın 9. kez maçını yönetecek.

Adana Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Zorbay Küçük, Sivasspor’un 9. kez maçını yönetecek.

Hakem Zorbay Küçük’ün düdük çaldığı geride kalan 8 müsabakada Sivasspor 5 galibiyet alırken 1 kez de berabere kaldı.

2 maç ise mağlubiyetle sona erdi. Küçük ayrıca bu sezon ilk kez Sivasspor maçı yönetecek. 

Zorbay Küçük’ün yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle: 

Konyaspor: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 4 - Galatasaray: 3 

Denizlispor: 0 - Sivasspor: 2 

Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 

Alanyaspor: 3 - Sivasspor: 1 

Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 

Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0 

Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 3 

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