Zorbay Küçük hakkında yeni iddia

İsmi bahis soruşturmasında geçen FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Ali Fuat Duatepe'nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının incelemeleri sonrası FIFA kokartlı Zorbay Küçük’ün hesabında 5 bin TL'lik bahis hareketi saptandı. TFF, savcılıktan belgeleri talep etti. Zorbay Küçük hakkında PFDK inceleme-yargı süreci tamamlanacak.

Sports Digitale'den Tahir Kurum'un haberine göre ise Küçük’ün MASAK raporunda 5000 TL’lik işlemi olduğunun ortaya çıkması gündemde bomba etkisi yarattı… Ancak bu işlemin futbol bahis oyununa ait olmadığı, Milli Piyango resmi sitesi üzerinden gerçekleşen “On Numara” adlı piyango işlemi olduğu iddia edildi.

TFF daha önce bahis eylemi sebebiyle PFDK'ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük için idari tedbirin kaldırıldığını ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceğini duyurmuştu. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.11.2025 tarih ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK’ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, karar verilmiştir."