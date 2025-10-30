Zorbay Küçük'ten suç duyurusu: Kimlik bilgilerim çalınarak bahis sitelerinde hesap açıldı

Gazeteci Zorbay Küçük, kimlik bilgileri ele geçirilerek bahis sitelerinde hesap açıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre Küçük, TFF'nin, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük, kimlik bilgilerini kullanarak kendisi adına 2 bahis hesabı açan kişiler hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Zorbay Küçük suç duyurusunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Küçük, "Hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım. Sadece futbol değil, hiçbir spor dalında bahis oynamadım" dedi.

Futbolda bahis soruşturması devam ederken TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük, kimlik bilgileri ele geçirilerek bahis sitelerinde hesap açıldığı iddiasıyla avukatıyla adliyeye gelerek suç duyurusunda bulundu. https://t.co/szmQKfdmVc pic.twitter.com/DxRmrpzXt8 — Ceylan Sever (@ceylanseverr) October 30, 2025

KÜÇÜK'ÜN AVUKATI: ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERDİK

Küçük'ün avukatı Alp Osman Karaosmanoğlu ise "Burada şu an bulunmamızın amacı hem Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) korumak hem de medyada dolaşan algı var, bunu yıkmak. Müvekkil adına açılmış olan iki farklı bahis hesabı var. Bu, tespit edebildiğimiz kadarıyla yabancı bir şahıs tarafından müvekkilin kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi suretiyle açılmıştır. Bununla alakalı şikayet dilekçesini verdik" diye konuştu.

BAŞSAVCILIK: İFADEYE ÇAĞRILMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakem Zorbay Küçük'ün adliyeye gitmesine ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında hakem Zorbay Küçük'ün ifadeye çağrılmadığını, Küçük'ün hakkındaki başka konulara ilişkin avukatıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi, başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin 'bahis sitelerine üyeliği' olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

"BAHİS OYNAYAN Kİİ AZERİ UYRUKLU" İDDİASI

Gazeteci Tahir Kum'un iddiasına göre Zorbay Küçük adına bahis oynayan kişi Azeri uyruklu.

Kum, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Küçük’ün kimlik numarasıyla S.H. isimli bir Azeri’nin hesap açtığını öne sürdü.

Ayrıca hesapta açılan IBAN hesabının da bu isme ait olduğunu belirten Kum, IBAN üzerinden işlem yapılmadığını aktardı.

Kum’un iddiasına göre bahis sitesinin “hoş geldin bonusu” olarak verilen 50 Türk Lirası ile 20+ 20 lira olmak üzere iki kupon oynadığı görülüyor.