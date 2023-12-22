Zorbay Küçük'ün Fred raporu ortaya çıktı

Kayserispor - Fenerbahçe maçının hakemi Zorbay Küçük'ün hakem raporuna göre sarı lacivertli takımın orta saha oyuncusu Fred'in küfür etmesi sebebiyle direkt kırmızı kart gördüğü aktarıldı.

Kayserispor - Fenerbahçe maçının hakemi Zorbay Küçük'ün maç raporu belli oldu.

Kayserispor - Fenerbahçe maçında Fred'e kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gösteren Zorbay Küçük'ün hakem raporu ortaya çıktı.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Küçük, maç raporunda Fred’e ‘küfür ettiği için’ kırmızı kart gösterdiğini belirtti. Brezilyalı futbolcunun kendisine İngilizce, “Why are you giving foul? F.cking stupid referee (Neden faul veriyorsun? Lanet aptal hakem” dediğini yazdı.

Rapordaki bu ifadelere karşın Fred’in Fenerbahçe yöneticilerine, “Ben küfür etmedim. “This is stupid foul (Bu aptalca bir hata)” dediğini söylediği öğrenildi.

Hakaret suçlamasıyla Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ye sevk edilen Fred’in 3 ila 7 maç arası ceza alması gündemde. Eğer 4 ve daha fazla ceza alırsa, Süper Kupa’daki Galatasaray karşılaşmasında da oynamayacak.

Sarı lacivertli yönetim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) konu ile ilgili bugün vereceği karar açıklandıktan sonra Tahkim Kurulu’na başvurup itiraz edecek.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe’nin 4-3 kazandığı Kayserispor maçının 90+7. dakikasında Kayseri lehine verilen faule itiraz eden Mert Hakan ve Fred’e önce sarı kart gösteren hakem Zorbay Küçük, daha sonra Brezilyalı futbolcuya direkt kırmızı kart gösterirken, itirazlarına devam eden Mert Hakan’ı da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etmişti. 4 dakika süren bu olaylar sırasında Fred’in hakeme ne söylediği tartışma konusu olmuştu.