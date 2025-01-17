Zorla çalıştırılan stajyer forkliftin altında kaldı

Bursa'da CNC kalıp atölyesinde zorunlu staj eğitimi gören 12'nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Onur Turan, çektiği el forkliftinin üzerine devrilmesiyle yaralandı. İşyeri yetkilileri, ambulans çağırmak yerine çocuğu özel araçla hastaneye götürürken aileye de haber verilmedi. Turan’ın babası Olcay Turan, yetkililerden şikayetçi oldu.

Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesindeki Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayarlı Makine İmalatı Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Onur Turan, zorunlu staj eğitimini CNC kalıp firmasında yapmaya başladı. Turan, yük taşıtıldığı sırada el forkliftinin devrilmesiyle altında kaldı. Sağ kolu çıkan ve vücudunda ezikler oluşan Turan, sağlık ekiplerine haber verilmeden, özel araçla götürüldüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

6 ay önce staja başladığını ve sürekli staj eğitimi dışında alanlarda çalıştırıldığını söyleyen ve babasıyla birlikte şikayetçi olmak üzere polis merkezine giden Turan, şöyle konuştu: "Biz her hafta olduğu gibi TIR'a mal yüklüyorduk. Transpalet çekerken, bayır gibi bir şey olduğu için hızlandı. Taşa takıldı ve üzerime düştü. Ben orada bayıldım ve o an ne olduğunu hatırlamıyorum. Ayılınca, beni arabaya yükleyip, hastaneye götürdüler."

Baba Turan ise "Ben işten geldikten 15 dakika sonra, çocuğum patronlarıyla beraber, kolu sarılı bir şekilde geldi. 'Üzerine transpalet düştü' dediler. Ben de 'Sen öğrenciye nasıl transpalet taşıtıyorsun' dedim. 'Üzerimize düşen vazifeyi yaptık. Bundan sonrası bizi ilgilendirmez' dediler. Bizi küçümser şekilde davranınca, ben de bunları evden kovdum. Bu, Türkiye'deki tüm işverenlere ve çocuğunu staja gönderenlere örnek olsun" diye konuştu.

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