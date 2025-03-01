Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a 'Ramazan' soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Zorlu Holding'e bağlı olan Vestel'in CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayı nedeniyle şirket çalışanlarına tebrik mesajı göndermiş, Zorlu Holding’in CEO’su Bekir Cem Köksal ise Güler’in tebrik mesajına tepki göstermişti. Mail üzerinden Ergün’e yanıt veren Köksal, "Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor” yanıtı veren Köksal, “Dinden bağımsız bir duruşumuz var" ifadelerini kullanmıştı.