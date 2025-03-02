Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal adli kontrolle serbest bırakıldı
Hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Köksal hakkında resen başlatılan "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Köksal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Köksal, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Burada savcılıkça ifadesi alınan Köksal, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Köksal'ın yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Başsavcılık tarafından Köksal hakkında yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.
Köksal, Başsavcılığın talimatıyla dün (1 Mart Cumartesi) gözaltına alınmıştı.
Zorlu Holding Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Cem Köksal'ın holdingin üst yöneticiliği görevinden dün itibarıyla istifa ettiği belirtilmişti.
NE OLMUŞTU?
Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan'ın başlaması nedeniyle çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında, "Hepinize sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" demişti.
Vestel'in bağlı olduğu Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ise şöyle yanıt vermişti:
"Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum."