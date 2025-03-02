Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Köksal hakkında resen başlatılan "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Köksal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Köksal, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Burada savcılıkça ifadesi alınan Köksal, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Köksal'ın yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Başsavcılık tarafından Köksal hakkında yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Köksal, Başsavcılığın talimatıyla dün (1 Mart Cumartesi) gözaltına alınmıştı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Cem Köksal'ın holdingin üst yöneticiliği görevinden dün itibarıyla istifa ettiği belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan'ın başlaması nedeniyle çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında, "Hepinize sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" demişti.

Vestel'in bağlı olduğu Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ise şöyle yanıt vermişti: