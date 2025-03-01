Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal şirketin bir başka üst düzey yöneticisini, çalışanlara gönderdiği Ramazan mesajı nedeniyle uyarınca, önce soruşturma açıldı ardından gözaltına alındı.

Sosyal medyaya yansıyan bilgilere göre, Vestel Şirketler CEO'su Ergün Güler, ramazan ayının başlaması dolayısıyla çalışanlara yönelik bir mesaj paylaştı. Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal da bu mesajla ilgili şirket içinde bir mail iletti, şirket olarak kutlama yapılacak günlerin arasında "Şeker ve Kurban" bayramlarının olduğunu anımsattı. Bu elektronik postanın sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bir soruşturma başlattığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan Zorlu Holding Ceo’su Cem Köksal isimli şahıs hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme (TCK md. 115)' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Hakkında soruşturma başlatılan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, akşam saatlerinde gözaltına alındı. Köksal'ın geceyi adliyede geçirmesi ve yarın sabah savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.