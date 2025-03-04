Zorlu Holding'de değişim: İstifa eden Cem Köksal yerine Ömer Yüngül getirildi

Ramazan ayı nedeniyle şirket personeline gönderdiği bir e-posta mesajındaki ifadeler nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ve Zorlu Holding'de Üst Yöneticilik (CEO) görevinden ayrılan Cem Köksal'ın yerine Ömer Yüngül atandı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Holding Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Cem Köksal'ın görevinden ayrılmasının ardından Zorlu Holding'in yeni CEO'su Ömer Yüngül olarak belirlendi.

Açıklamada, Zorlu Grubu'nun tüm çalışmalarının ve programlarının planlandığı şekilde devam edeceği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, Ramazan ayı ile ilgili şirket içinde attığı bir mail gerekçesiyle hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Bu gelişme sonrası Köksal şirket personeline mail atarak istifa ettiğini duyurmuştu.

Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan'ın başlaması nedeniyle çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında, "Hepinize sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" demişti.

Vestel'in bağlı olduğu Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ise şöyle yanıt vermişti:

"Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum."