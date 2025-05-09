Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal ilk duruşmada beraat etti

Zorlu Holding'in eski CEO'su olan Cem Köksal, “İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan yargılandığı davanın ilk celsesinde beraat etti.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler’in şirket çalışanlarına gönderdiği Ramazan tebriği mailine karşılık o dönem Zorlu Holding CEO'su olan Cem Köksal "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor..." şeklinde başlayan cevabı nedeniyle “İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan yargılandığı davanın ilk celsesinde beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, Ramazan ayı ile ilgili şirket içinde attığı bir mail gerekçesiyle hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Bu gelişme sonrası Köksal şirket personeline mail atarak istifa ettiğini duyurmuştu.

Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan'ın başlaması nedeniyle çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında, "Hepinize sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" demişti.

Vestel'in bağlı olduğu Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ise şöyle yanıt vermişti:

"Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum."

1 Mart Cumartesi günü gözaltına alınan Köksal, 2 Mart Pazar günü adli kontrolle serbest bırakılmıştı.