Zorlu maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü’ne seyirci yasağı

1969 Bilecik Spor Kulübü taraftarlarına zorlu maç öncesi şok bir karar alınarak, seyirci yasağı getirildi.

Türkiye Ziraat Kupası 1. Eleme Turu’nda çarşamba günü saat 15.00’da Biga İlyas Bayram Stadı’nda oynanacak olan Bigaspor - 1969 Bilecik Spor Kulübü maçı öncesi İlçe Spor Güvenlik Kurulu seyirci yasağı kararı aldı.

Kararda güvenlik gerekçesiyle maça Bilecik seyircisi alınmayacağı bildirildi.

Bu karar sonrası 3 otobüs ile deplasmana gidecek olan ve tüm hazırlıklarını yapan Belekoma Tayfa taraftar grubundan tepki gelirken, bu kararı anlamsız buldular.