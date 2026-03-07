Zorlu maçta kazanan Başakşehir

Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 69. dakikada Ivan Brnic kaydetti. Göztepe’nin tek golü ise 39'uncu dakikada Alexis Antunes’ten geldi.

444 DAKİKA SONRA GELEN GOL

Sarı-kırmızılı ekip, Antunes’in golüyle birlikte Süper Lig’de 444 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Bu sonucun ardından Başakşehir ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde ederek puanını 42’ye yükseltti. Göztepe ise 5 maçlık galibiyet hasretiyle birlikte 42 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Alanyaspor’u konuk edecek.