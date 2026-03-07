Zorlu maçta kazanan Başakşehir
Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup ederek ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 69. dakikada Ivan Brnic kaydetti. Göztepe’nin tek golü ise 39'uncu dakikada Alexis Antunes’ten geldi.
444 DAKİKA SONRA GELEN GOL
Sarı-kırmızılı ekip, Antunes’in golüyle birlikte Süper Lig’de 444 dakika sonra gol sevinci yaşadı.
Bu sonucun ardından Başakşehir ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde ederek puanını 42’ye yükseltti. Göztepe ise 5 maçlık galibiyet hasretiyle birlikte 42 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Alanyaspor’u konuk edecek.