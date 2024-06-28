Zorlu’dan İstanbul’daki yabancılar için önerge

Haber Merkezi

İYİ Partili Kürşad Zorlu, sığınmacı sorunuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na iki ayrı soru önergesi verdi.

Zorlu, önergesinde "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son basın toplantısında Türkiye’de yasal kalış hakkı olan yabancı sayısını 4 milyon 474 bin ve bu sayıda 3 milyon 114 bin geçici koruma kapsamında Suriyelinin bulunduğunu açıklamıştır. İstanbul’da ise bu sayısının 1 milyon 92 bin düzeyinde olduğu belirtilmiştir. Oysa İstanbul Göç İdaresi verilerine göre yasal olarak ilçe nüfusunun yüzde 20’sini aştığı için ikamete kapatılan 10 ilçesinde var olduğu belirtilen yabancı sayısı 1 milyon 341 bindir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tahminleri ise su tüketim artışına göre yaklaşık 2.5 milyondur" ifadelerine yer verdi.