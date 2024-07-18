Zorlu’nun talanına halk geçit vermiyor

Zorlu Enerji’nin Aydın’ın Kuyucak ve Bozdoğan ilçelerinde planladığı JES projelerine bölge halkı tepkili. 30 ve 31 Temmuz’da yapılmak istenen halkın katılım toplantılarının iptal edilmesi için yurttaşlar ortak eylem planlıyor.

Aydın’da jeotermal enerji santrallarına (JES) karşı mücadele büyüyor. Zorlu Holding’e ait Zorlu Enerji şirketi, Aydın’ın Kuyucak ve Bozdoğan ilçelerinde JES projeleri yapmak için harekete geçti. Kuyucak’ın Bucak Mahallesi yakınlarındaki ‘önemli doğa alanı’, ‘tarım alanı’ ve ‘orman arazi’ statüsünde yer alan bölgede “Kuyucak JES” projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 30 Temmuz’da halkın katılım toplantısının yapılacağı duyuruldu.

Bozdağan’ın Alamut Mahallesi’ndeki tarım arazisinde ise “Nazilli Diracık JES” projesi için 31 Temmuz’da halkın katılım toplantısı gerçekleştirileceği bildirildi. Yöre halkı yapılmak istenen toplantıların iptali için ortak eylem planladıklarını duyurdu.

AYDIN TEHLİKEDE

Aydın jeotermal enerji santrallarıyla (JES) talan edilmek isteniyor. 686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanun’un 2007’de yürürlüğe girmesiyle kurulmaya başlayan JES’lerin sayısı, Türkiye genelinde 63’e ulaştı. Bu santralların yarısı ise Aydın’da. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, rant ve talan odaklı projelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2020 yılında yapılan açıklamaya göre Aydın, hava kalitesi indeksi 499 olarak tehlikeli gruplar içerisinde yer alan tek il olmuştur. Greenpeace Akdeniz’in 2023 yılı analizinde ortaya çıkmıştır ki Aydın, Türkiye’nin hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölgeler sıralamasında sekizinci sırada yer almıştır. Tüm bu gerçeklikler, verilerle ortaya konulurken AKP iktidarı bunlar hiç yokmuş gibi davranmaktadır. Verimli tarım arazilerinin, zeytinliklerin ortasına JES’ler kurulmaya devam etmektedir. Bozdoğan ilçesinde kurulması planlanan JES’e karşı Alamut köylüleri direnişe geçti. Çevre katliamlarının ardı arkasını kesmeyen, halk sağlığını hiçe sayan, bu topraklara sürekli ihanet eden AKP iktidarına karşı Alamut köylülerinin yanındayız. JES’lere karşı doğayı, yaşamı, tarımı savunacağız. Kuyucak’ta ise mahkemenin iptal kararına rağmen yeniden ÇED başvurusu yapanlara da hatırlatıyoruz. Aydınımızda rant uğruna insan sağlığını hiçe sayanlara, tarım alanlarını yok edenlere, memleketi yağmalayanlara müsaade etmeyeceğiz.”

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SU DA KİRLENECEK

Yöre halkı bölgede yapılmak istenen talan ve rant odaklı projelere tepkili. Yurttaşlar, özellikle tarım ve doğa alanlarının korunması gerektiğini savunuyor. Kuyucak ve Bozdoğan halkı, JES projelerinin bölgede ciddi çevresel ve tarımsal sorunlara yol açacağını belirtiyor. Halk ayrıca, bölgedeki doğal su kaynaklarının kirlenme riski taşıdığını da vurgulanıyor.