‘Zorunlu’ ayrımcılık: Bedelli paraları ödenemedi

Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle yurttaşlar arasında yaşanan eşitsizliklere bir yenisi daha eklendi.

Gelir dağılımında yaşanan ve Anayasal hakların kullanımında dahi eşitsizlik doğuran bozulma, zorunlu askerlik hizmetini de etkiledi.

AKP’nin yasa teklifiyle artırılması beklenen bedelli askerlik ücretinin zamsız halinin dahi on binlerce yurttaş tarafından ödenemediği öğrenildi.

Bedelli askerlik başvurularına yönelik veriler, Milli Savunma Bakanlığı’nca paylaşıldı. CHP Milletvekili Bekir Başevirgen’in soru önergesine verilen yanıt ile ortaya konulan veriler, Türkiye’deki yurttaşlar arasındaki eşitsizliğin boyutuna yeni bir ayna tuttu.

SONUÇLANDIRILAMAYAN BAŞVURU

CHP'li Başevirgen’in paylaştığı verilere göre, 2021-2025 döneminde 987 bin 645 yurttaş bedelli askerlik başvurusu yaptı. Bedelli askerliğe başvuran yurttaşlardan 92 bin 712’si, ödeme yapamadığı için başvurusunu sonuçlandıramadı. Verinin, “Her 10 başvurudan birinin ekonomik nedenlerle yarım kaldığını gösterdiğini” kaydeden Başevirgen, “Türkiye’de askerlik artık yalnızca bir yükümlülük değil, aynı zamanda bir, ‘Ekonomik filtreye’ dönüşmüş durumda” dedi.

İFLASIN BELGESİ

Ekonomik gerekçelerin askeri yükümlülükleri bile şekillendirdiğini belirten Başevirgen, verilere yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bedelli askerlik eşit bir seçenek gibi sunulsa da veriler bize gösteriyor ki bedelli askerliği gelir düzeyi belli bir seviyenin üstünde olan vatandaşlarımız yapabiliyor, geliri olmayanlar ise bekliyor, kaçıyor ya da cezai sürece giriyor. Bedelli ücretlerinin gelir düzeyine endekslenmemesi ve sürekli artması, sistemin giderek daha da dar bir kesime hitap etmesine neden oluyor. Asgari ücretli bir gencin bu parayı biriktirmesi mümkün değil. İktidar saraydan bakıp, ‘Başvuru çok’ diyebilir ama o başvuruların on binlercesi ödeme yapılamadığı için iptal oluyor. Bu tablo, ekonominin iflasının belgesidir.”