Zorunlu bahşiş ve servis ücreti ile ilgili yeni gelişme

İstanbul başta olmak üzere bazı kafe ve restoranların 20 ile 50 lira arasında değişen masa ücreti uygulamasını artırması üzerine peş peşe şikayetler sonrası Ticaret Bakanlığı konuyu incelemeye aldı.

Bakanlık, yönetmelik değişikliğine giderek işletmelerde sunulan tüm hizmetlere ilişkin fiyatların, mekânın giriş kapısında ve hizmet sunulan masalarda yer alan fiyat listelerinde açık, görünür ve toplam bedeli içerecek şekilde belirtilmesini mecburi hale getirmişti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bu kapsamda servis ücreti gibi ek ücretler fiyat listelerinde açıkça gösterilmesi şartıyla tüketiciden talep edilebiliyordu. Ancak kafe ve restoran işletmelerinin tüketicilerden temel ödemeleri aşan masa ücreti, kişi başı servis ücreti gibi isimler altında ödeme talep etmeye başlamaları üzerine bakanlık konuyu tekrar incelemeye aldı.

EK ÖDEME TALEP EDİLEMEYECEK

Yeni hazırlanan fiyat etiketi yönetmeliği taslağına göre, bahşiş ve kuver ücreti dışında tüketicilerden servis ya da masa ücreti adı altında hiçbir ek ödeme talep edilemeyecek. Böylece vatandaşın sadece sipariş ettiği yiyecek ve içeceklerin bedelini ödemesi sağlanacak.

GÖNÜLLÜLÜK ESASI OLACAK

Yönetmelik taslağına göre, sipariş edilen yiyecek ve içeceklerin dışındaki ödemelerin ise tüketicinin gönüllülük esasına dayalı yapılması temin edilecek. Bu doğrultuda, zorunlu servis ücretlerinin kaldırılarak bahşişin tamamen gönüllü bir uygulama hâline getirilmesi amaçlanıyor.