Zorunlu din dersi kazanımı

Antalya’da lisede eğitim hayatına devam eden bir öğrencinin velisi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçeyle başvurarak çocuğunun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulmasını talep etti.

Öğrenci velisinin talebi kabul edildi ve lise öğrencisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulurken, muaf bilgisinin e-Okul’da da işlendiği öğrenildi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verilen başvuru dilekçesinde, Anayasa'nın 2., 4., 24 maddeleri, yine Anayasa'nın 90. maddesi dayanak gösterilerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hukuki dayanak olarak gösterildi.

Başvuru dilekçesinde ayrıca, İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nin 26 Ekim 2016 tarihinde verdiği karar vurgulanarak, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muafiyet isteğinin zımnen reddedilmesi üzerine açılan davada yukarıda belirtilen düzenlemelere atıf ile küçüklerin yasal temsilcilerinin çocuklarına okulda din kültürü dersinin verilmesini istemedikleri takdirde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almaya zorlanamayacakları idari işlemin iptaline karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Antalya Şube Başkanı Tülin Koç, Erdoğan’ın ‘Dindar nesil yetiştirmek istiyoruz’ söylemiyle başlayan 4+4+4 eğitim yasası ile de zorunlu seçmeli derslerin sayısı artırıldığını ve okulların imam hatibe dönüştürüldüğünü vurguladı.

Koç, “Eğitim sendikalarının alevi kültür derneklerinin ve velilerin açtıkları davalar kazanılmasına ve AİHM kararlarına rağmen zorunlu din dersi dayatması devam etti. Biz Veli-Der olarak kurulduğumuzdan itibaren ‘Laik, Bilimsel ve Kamusal Eğitim’ mücadelemiz doğrultusunda imza kampanyaları, basın açıklamaları gibi eylemliliklerle bu sorunu sürekli gündeme taşıdık. Her daim Eğitimin dinselleştirilmesinin karşısında demokratik ve hukuk mücadelemizi vermeyi sürdürüyoruz. Veli-Der Antalya Şube Yönetim Kurulu üyemiz Avukat Taylan Özgür Tufan kendisi de öğrenim sürecinde zorunlu din dersi ile ilgili mahkeme kararıyla bu dersten muaf olmuştur” dedi.

Avukat Taylan Özgür Tufan’ın hazırladığı dilekçe sonrasında öğrenci velisinin başvurusuyla lise öğrencisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olduğunu belirten Koç, tüm velileri il milli eğitim müdürlüklerine dilekçelerle başvurmaları için çağrıda bulundu.