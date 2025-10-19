Zorunlu eğitim tartışması: Bakanlık kısalsın dedi, Saray onaylamadı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın zorunlu eğitim süresini kısaltma önerisi saraydan döndü. Türkiye Gazetesi’nde yer alan iddiaya göre Erdoğan, eğitim süresinin kısaltılmasını da içeren sunumun ardından “üzerinde biraz daha çalışın” talimatı vererek düzenlemeyi rafa kaldırdı. Böylece, uzun süredir konuşulan “zorunlu eğitimi kısaltma” planı Saray’dan onay alamadı.

LİSEDE 2+2 MODELİ ÖNERİLMİŞ

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), liselerde eğitim süresinin kısaltılmasını öngören raporunda liselerde eğitim süresinin 2+2 şeklinde olması öngörülüyor. Buna göre lisede iki yıllık eğitimin ardından isteyen öğrenciler temel diploma alabilecek. İki yıllık temel eğitimin ardından eğitime devam etmek isteyen öğrenciler ise akademik ya da mesleki eğitim alanlarına yönelebilecekler.

KURUL'DAN GEÇMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı almasında eğitimci ve sendikaların eleştirilerinin yanı sıra özellikle Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun sunduğu değerlendirme raporunun etkili olduğu ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Politikaları Kurulunun sunduğu raporda 2+2 modelinin, özellikle dezavantajlı bölgelerde eğitimde dışlanma ya da okulu erken terk etme gibi olumsuz sonuçlar doğabileceği uyarısı yapıldı.

Bunun yanı sıra 2012 yılında 4+4+4 sistemine geçildiğinde, yani ilkokul eğitiminin beş yıldan dört yıla inmesinden dolayı 42 bin 500 sınıf öğretmeni norm fazlası olmuştu. Benzer bir durumun yaşanacağı ve öğretmenlerin etkilenme ihtimali endişesi dile getirildi. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yani yeni müfredatının uygulanmasında ikinci eğitim öğretim yılına yeni girilmişken, atılan yeni adımların, yapılan yeni düzenlemelerin tam olarak oturması için çalışmaların bir süre daha devam etmesi gerektiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirdiği zoom toplantısında da benzer eleştirileri ifade ettiği ve “Süre ve biçim değil; nitelik ve anlam tartışılmalı” dediği öğrenildi.

KURUL VE TED AYRINTISI

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nda yer alan Selçuk Pehlivanoğlu’nun başkanlığını yaptığı Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM’in hazırladığı raporda benzer vurgular yapılmıştı. Raporda dünyada zorunlu eğitimin uzamasına vurgu yapılırken “Asıl mesele süre değil nitelik” denilmişti.

Eğitim süresinin kısaltılmasının erken yaşta okul terkini artırma ihtimalinin yanısıra norm fazlası yaratacağından endişe edildiği de haberde belirtiliyor.

NE OLMUŞTU

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, sanayi ve ticaret sektörlerinin nitelikli eleman ihtiyacı konusundaki talepleri doğrultusunda, zorunlu eğitim süresinin yeniden değerlendirildiğini belirtmiş ve olası modelleri tartıştıktan sonra bir karar alınacağını söylemişti.

Tekin 5 Ekim’de de zorunlu eğitim sisteminin değişmesine ilişkin "Raporumuzu oluşturduk. Bunu kabine toplantısında sayın cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız" ifadelerini kullanmıştı.