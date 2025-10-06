Zorunlu eğitim yine hedefte

HABER MERKEZİ

Gerici uygulamalarla sık sık gündeme gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu kez zorunlu eğitimi hedefine koydu.

12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan raporun tamamlandığını açıklayan Tekin, "Bunu sayın Cumhurbaşkanı’nın onayına sunacağız. Bu konuda karar verilirse farklı alternatifler var. İlk kabinede çok büyük ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapacağız" dedi.

Toplumsal beklentiler ve bilgiye erişimin kolaylaşması nedeniyle zorunlu eğitim süresinin kısaltılabileceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) lisans eğitimini üç yıla düşürmeye hazırlandığını da hatırlattı. "Önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimi buna göre dizayn edilecektir."

OKULDAN KOPARACAK

Eğitimciler, zorunlu eğitimin kısaltılmasının özellikle kız çocuklarının eğitim hakkını tehdit edeceğini belirtiyor. Lise düzeyinde zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasının, uzun vadede zorunlu eğitim uygulamasını ortadan kaldıracağına ve diğer kademeler için de bunun önünü açacağına vurgu yapan eğitimciler, “Bu dönüşümden en çok kız çocuklarının zarar göreceği çok açık. Çünkü bizim toplumumuzda özellikle muhafazakâr aileler ve yoksul aileler bağlamında düşündüğümüzde, kız çocuklarının eğitime erişim koşullarının çok daha kırılgan olduğunu ve tercih ailelere bırakıldığında birçok kız çocuğunun okul hayatından koparılacağını, başta çocuk yaşta evlilik olmak üzere, dinsel-geleneksel rollere hapsedileceklerini biliyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Eğitimin kamusal bir hak olmaktan çıkarıldığını vurgulayan eğitimciler, kamusal eğitim hakkının ve zorunlu eğitim süresinin Cumhuriyet’in ve yıllardır memleketin her yerinde sürdürülen eğitim hakkı mücadelesinin, emek mücadelesinin kazanımı olduğunu kaydettiler.