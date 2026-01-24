Zorunlu karşılık oranlarında yeni düzenleme Resmi Gazete'de

TCMB, Türk Lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için zorunlu karşılık oranını 2 puan artırarak bir aya kadar vadede yüzde 20'ye, üç aya kadar vadede yüzde 16'ya, bir yıla kadar vedede ise yüzde 14'e yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin Basın Duyurusu'nu yayımladı.

Buna göre TCMB, makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen 1 yıla kadar vadeli Türk Lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişiklikler yaptığını açıkladı.

Türk Lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için zorunlu karşılık oranları 2 puan artırılarak bir aya kadar vadede yüzde 20'ye, 3 aya kadar vadede yüzde 16'ya, 1 yıla kadar vedede ise yüzde 14'e yükseltildi.

Ayrıca TCMB bir yıla kadar vadeli yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve yurt dışı merkeze olan yükümlülükler için zorunlu karşılık oranını yüzde 14'e yükselttiğini açıkladı.

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ

TCMB tarafından hazırlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 24 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Altı aya kadar vadeli kur/fiyat koruma destekli hesaplar için zorunlu karşılık oranı yüzde 40’a yükseltildi. Bir yıla kadar vadeli ile bir yıl ve daha uzun vadeli kur/fiyat koruma destekli hesaplarda ise zorunlu karşılık oranı yüzde 22 olarak belirlendi.

Düzenleme kapsamında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Türk lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) endeksine bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan hesaplar için zorunlu karşılık oranı yüzde 10 olarak açıklandı.

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ ORANLAR

Tebliğde bankaların diğer yükümlülükleri için uygulanacak zorunlu karşılık oranları da yeniden düzenlendi. Buna göre, yurt dışı bankalar mevduat/katılım fonu dahil olmak üzere bir yıla kadar vadeli diğer yükümlülüklerde zorunlu karşılık oranı yüzde 8 olarak belirlendi.

Üç yıla kadar vadeli diğer yükümlülüklerde oran yüzde 5,5 olurken, üç yıldan uzun vadeli yükümlülüklerde ise yüzde 3 olarak açıklandı.

Tebliğde kalkınma ve yatırım bankalarının bir yıldan uzun vadeli ihraç ettiği menkul kıymetler için zorunlu karşılık oranı yüzde 0 oldu.

Düzenlemede, bankaların yurt dışı repo işlemlerinden sağladığı fonlar ve yurt dışından kullanılan kredilere ilişkin zorunlu karşılık oranları bir aya kadar vadeli yüzde 20, üç aya kadar vadeli ise yüzde 14 olarak belirlendi.

Ayrıca, bankaların vadesiz yurt dışı bankalar mevduat/katılım fonlarından ana ortaklıklarına ait olanlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 0 olarak açıklandı.

Tebliğ, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girecek ve hükümlerini TCMB Başkanı yürütecek.